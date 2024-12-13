В Украине сегодня будут действовать новые графики отключений света: что стоит знать
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» вводит специальные графики отключений электроэнергии с различными очередями в течение суток. Для промышленных предприятий ограничения будут действовать с 6:00 до 22:00.
Сегодня в Украине будут действовать специальные графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Согласно информации, будут применяться как одна, так и две очереди отключений в зависимости от времени суток.
Графики отключений предусматривают одну очередь с 06:00 до 08:00, две очереди с 08:00 до 19:00, а затем снова одну очередь с 19:00 до 21:00.
Для промышленных предприятий и бизнеса ограничения электроэнергии будут действовать дольше - с 06:00 до 22:00.
В компании добавляют, что время и объемы отключений могут корректироваться в зависимости от ситуации в течение дня. Местные жители и предприятия должны готовиться к возможным перебоям в поставках электроэнергии.
Начнутся раньше: новые графики отключений света на 13 декабря12 дек. 2024, 14:54 • 15511 просмотров