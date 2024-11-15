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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине презентовали образовательный видеокурс для предпринимателей

В Украине презентовали образовательный видеокурс для предпринимателей

Киев  •  УНН

 • 5730 просмотра

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Как начать собственный бизнес: для предпринимателей презентовали образовательный видеокурс.

Компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в сотрудничестве с Государственной службой занятости представила образовательный видеокурс для представителей бизнеса, где эксперты пошагово рассказывают обо всех ключевых аспектах построения собственного дела: от идеи до поиска финансирования и подачи отчетности.

Образовательный видеокурс состоит из 10 эпизодов продолжительностью от 5 до 15 минут, во время которых эксперты рассказывают, где искать бизнес-идеи, как писать эффективные бизнес-планы, строить слаженные команды, учитывать риски и маркетинговые тенденции. Просмотрев курс, предприниматели также узнают, где искать инвестиции для собственного дела и как сделать так, чтобы грантовая заявка получила финансирование от доноров. Экспертами стали представители маркетинг-агентства Grape, компании МХП, БФ "МХП-Громаді" и Государственной службы занятости.

Курс подойдет начинающим предпринимателям и тем, кто планирует начать собственный бизнес. По словам Павла Мороза, директора Департамента корпоративной социальной ответственности МХП, образовательные видео объединили экспертизу представителей бизнеса и БФ "МХП-Громаді", которые уже более 9 лет развивают украинские громады через социальные и грантовые инициативы, а также специалистов Государственной службы занятости, которые тоже имеют сегодня актуальные грантовые возможности  для предпринимателей.

"Развитие громад и поддержка общественных инициатив - одно из стратегических направлений работы МХП как социально ответственного бизнеса. Мы понимаем, что развитие громад зависит от малого предпринимательства, которое обеспечивает местные услуги и наполняет бюджеты налогами. Поэтому вместе со стратегическим партнером БФ "МХП-Громаді" мы поддерживаем микробизнесы через гранты, обучение и консультации, что способствует созданию новых рабочих мест и развитию качественных услуг в громадах. Этот образовательный курс - одна из платформ, где мы делимся экспертизой с теми, кто стремится изменить свою жизнь и громады к лучшему", - отметил Павел Мороз.

"По статистике Opendatabot, каждый третий ФЛП в Украине прекращает деятельность в течение первого года. Основные причины таких неудач включают недостаток капитала и отсутствие необходимых знаний и навыков для эффективного ведения бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям успешно преодолеть начальные вызовы, мы создали этот курс: он предоставляет важную информационную и консультационную помощь, укрепляя их позиции в конкурентной бизнес-среде", - отметил Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

"Служба занятости активно поддерживает микро- и малый бизнес, который создает рабочие места и платит налоги. Это часть нашей активной политики занятости. Благодаря грантам на собственное дело и другим мероприятиям - обучению, компенсационным программам для работодателей - мы влияем на рынок труда в Украине и делаем его более эффективным и инклюзивным. Этим видеокурсом вместе с МХП мы хотим поддержать украинцев, которые выбирают для себя путь предпринимателя", - сказала Юлия Жовтяк, директор Государственной службы занятости.

Обучающие видео доступны для просмотра в свободном доступе.

После просмотра серий все желающие смогут пройти тестирование и получить сертификат, который подтвердит знания и усилит их шансы написать успешную заявку и получить финансирование в будущих конкурсах "Роби своє" от БФ "МХП-Громаді". Напомним, "Роби своє" - программа поддержки малого бизнеса, в рамках которой предприниматели могут получить до 100 тыс. грн на развитие собственного дела.

Дополнение

БФ "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
ukrainaУкраина