В Украине планируют создать международный информационный центр по незаконному обороту оружия
Киев • УНН
Украина создает международный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом оружия с привлечением полиции ЕС для быстрого обмена информацией.
В Украине запланировано создание международного информационного центра по незаконному обороту оружия, куда будут входить представители полиции разных стран ЕС для оперативного обмена информацией по обороту оружия, как легального, так и не легального. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска НПУ, генерал полиции третьего ранга Вадим Дзюбинский во время обсуждения исследования "Черный рынок оружия", передает корреспондент УНН.
С начала полномасштабного вторжения мы постоянно видим попытки россии вбрасывать фейки относительно незаконного оборота оружия и Украины, как черного рынка оружия в мире
Он отметил, что есть рост незаконного оборота оружия в середине государства и это обусловлено войной.
"Но я уверяю, что мы постоянно в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами почти всех европейских государств, с Европолом, с международными организациями, которые занимаются незаконным оборотом оружия. Мы постоянно с ними проводим совместные встречи, мероприятия, в том числе запланировано создание в Украине Международного информационного центра по незаконному обороту оружия куда будут входить представители полиции разных стран ЕС для оперативного обмена информацией по обороту оружия, как легального, так и не легального", - рассказал Дзюбинский.
Дополнение
россия создает стратегический нарратив, что Украина в принципе является "черным рынком" и якобы ненадежным партнером. В этом плане Киев должен работать как можно больше, потому что этот нарратив рф будет дальше развивать.
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В Украине планируют создать международный информационный центр по незаконному обороту оружия
Украина создает международный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом оружия с привлечением полиции ЕС для быстрого обмена информацией.
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