В Украине отметили лучших спортсменов 2024 года: кто получил награды
Киев • УНН
Олимпийские чемпионы Парижа-2024 Ярослава Магучих и Александр Хижняк признаны лучшими спортсменами года в Украине. Их тренеры Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший получили звание лучших тренеров 2024 года.
Олимпийские чемпионы Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже - прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк - получили титулы лучших спортсменов 2024 года в Украине, сообщили в НОК Украины во вторник, пишет УНН.
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"Нынешними победителями номинации стали олимпийские чемпионы Парижа-2024: Ярослава Магучих, Александр Хижняк", - указали в НОК.
Их тренеры - Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший - были признаны лучшими тренерами 2024 года.
"Поскольку Ярослава находится на тренировочном сборе, она не смогла присутствовать лично. Однако лучшая спортсменка года записала видео-обращение к участникам мероприятия", - указали в НОК.
За содействие в подготовке лучших спортсменов года Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, наградил:
- Федерацию бокса Украины. Награду получил генеральный секретарь Федерации Дмитрий Елисеев
- Федерацию легкой атлетики Украины. Награду получила президент Федерации Ольга Саладуха
- Физкультурно-спортивное общество "Динамо". Награду получил первый заместитель председателя Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Николай Даневич
- Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины. Награду получил заместитель начальника Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Алексей Шаблий.
Торжественная церемония награждения лучших взрослых и юных спортсменов года, их тренеров, а также победителей Всеукраинского конкурса спортивных журналистов "Олимпийская Украина" состоялась 23 декабря.
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