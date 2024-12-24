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В Украине отметили лучших спортсменов 2024 года: кто получил награды

В Украине отметили лучших спортсменов 2024 года: кто получил награды

Киев  •  УНН

 • 6284 просмотра

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Олимпийские чемпионы Парижа-2024 Ярослава Магучих и Александр Хижняк признаны лучшими спортсменами года в Украине. Их тренеры Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший получили звание лучших тренеров 2024 года.

Олимпийские чемпионы Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже - прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк - получили титулы лучших спортсменов 2024 года в Украине, сообщили в НОК Украины во вторник, пишет УНН

Детали

"Нынешними победителями номинации стали олимпийские чемпионы Парижа-2024: Ярослава Магучих, Александр Хижняк", - указали в НОК.

Их тренеры - Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший - были признаны лучшими тренерами 2024 года.

"Поскольку Ярослава находится на тренировочном сборе, она не смогла присутствовать лично. Однако лучшая спортсменка года записала видео-обращение к участникам мероприятия", - указали в НОК.

За содействие в подготовке лучших спортсменов года Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины, наградил:

- Федерацию бокса Украины. Награду получил генеральный секретарь Федерации Дмитрий Елисеев

- Федерацию легкой атлетики Украины. Награду получила президент Федерации Ольга Саладуха

- Физкультурно-спортивное общество "Динамо". Награду получил первый заместитель председателя Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Николай Даневич

- Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины. Награду получил заместитель начальника Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины Алексей Шаблий.

Торжественная церемония награждения лучших взрослых и юных спортсменов года, их тренеров, а также победителей Всеукраинского конкурса спортивных журналистов "Олимпийская Украина" состоялась 23 декабря.

Опередил Трубина и Мудрика: Забарный получил звание "Игрок года" по версии УАФ23 дек. 2024, 08:59 • 11465 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт