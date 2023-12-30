В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К,
Киев • УНН
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы призвали граждан прислушиваться к предупреждениям.
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, передает УНН.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Напомним
29 декабря рф нанесла массированный ракетный удар по Украине.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К,
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы призвали граждан прислушиваться к предупреждениям.
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