В Украине объявили в розыск российского "патриарха" кирилла

Украина объявила в розыск российского "патриарха" кирилла - соответствующие данные обнародованы на сайте МВД, передает УНН.

Детали

Информация о розыске кирилла - владимира михайловича гундяева - размещена в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Дата исчезновения - 11.11.2023 года.

На сайте МВД также указано, что "патриарха" обвиняют в "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", а также - "Планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" - ст.110 ч.3 N4360203 ст.437 ч.2.

Ранее

4 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что объявила о подозрении патриарху РПЦ кириллу, "который благословил рашистов на убийства украинцев".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на главу РПЦ владимира гундяева (известного как кирилл), который способствует вооруженной агрессии россии и отрицает военные преступления российских войск.