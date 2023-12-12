В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление
В Украине сегодня из-за потепления уровень потребления электроэнергии несколько снизился, дефицита не прогнозируется. Накануне же для покрытия дефицита в энергосистеме брали аварийную помощь из Румынии и Польши, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Сегодня из-за потепления уровень потребления несколько снизился, дефицита не прогнозируется
Но, как сообщается, несмотря на снижение, в целом уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.
Вчера, 11 декабря, как указано, "потребление снова было на рекордно высоком уровне". "Суточный максимум потребления был утренним и всего 0,4% не дотянул до рекордного в этом отопительном сезоне показателя 7 декабря", - говорится в сообщении.
Генерация
"По состоянию на утро вернулись в работу три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали. Однако ситуация остается сложной. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут производить электроэнергию из-за облачной погоды", - отметили в НЭК.
Аварийная помощь
Вчера, 11 декабря, для компенсации дефицита в энергосистеме, возникшего из-за недостаточности генерации, Укрэнерго, как отмечается, было вынуждено привлечь аварийную помощь из Румынии и Польши.
"В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются", - отметили в Укрэнерго.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии и Румынии, сообщили в НЭК.
Аварии и обесточивания
"Пропускная способность высоковольтных сетей Укрэнерго достаточна для покрытия имеющегося спроса", - отметили в НЭК.
Вчера действием защиты, как сообщается, отключалось оборудование на одной из высоковольтных подстанций в западном регионе. Причина - перекрытие стрелой автокрана высоковольтной линии, из-за чего сработала автоматическая защита. Энергопитание потребителей было восстановлено через 10 минут.
На утро 12 декабря, как указано, обесточены из-за непогоды 193 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Тернопольской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.
В Украине на фоне потепления потребление электричества снизилось, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снизилось благодаря теплой погоде, что позволило избежать потенциального дефицита, несмотря на высокое общее потребление.
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