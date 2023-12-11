В Украине днем сохранится плюсовая температура, с дождем и мокрым снегом - синоптики

По Украине до середины недели днем ожидается плюсовая температура, будет преобладать дождь и мокрый снег, но будет гололед и на дорогах гололедица, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 12-14 декабря, в Украине небольшой и умеренный мокрый снег и дождь, днем 14 декабря осадки преимущественно в виде дождя.

Завтра в северных, центральных и восточных областях гололед, на дорогах гололедица; на востоке страны местами налипание мокрого снега, в южной части ночью и утром местами туман.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура 12-14 декабря ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра небольшой мокрый снег и дождь; ночью и утром гололед на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве в течение суток около 0°.