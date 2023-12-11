В Украине держат под контролем случаи нелегального использования оружия - МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил министрам G7, что незаконный оборот оружия и незаконное использование оружия в Украине находится под контролем, отметив меры, в частности, законопроект по улучшению регулирования оборота огнестрельного оружия. Международные партнеры подтверждают отсутствие контрабанды оружия за пределы Украины.
Глава МВД Украины Игорь Клименко на встрече с министрами внутренних дел и безопасности "Большой семерки" в Японии проинформировал коллег о контроле за оборотом оружия в стране. Об этом сообщило МВД, передает УНН.
В стране война, соответственно и оружия, взрывчатки, боеприпасов в нелегальном обороте становится больше. Но мы держим под контролем любые случаи незаконного использования оружия и боеприпасов на территории нашего государства. Мы также принимаем меры и обеспечиваем учет оружия, выданного в начале вторжения. В частности, МВД разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект, который позволит усовершенствовать порядок получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Также поддерживаем вопрос законодательного урегулирования оборота гражданского огнестрельного оружия
Также он отметил, что международные партнеры подтверждают отсутствие фактов контрабанды оружия за пределы Украины.
Напомним
В июне этого года в Украине начал функционировать Единый реестр оружия. Он призван сделать удобным и доступным процесс получения разрешений на огнестрельное оружие и усилить контроль за его оборотом.
За пять месяцев работы Единого реестра оружия украинцы подали более 128 тыс. заявлений на получение различных видов разрешений на оружие.
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В Украине держат под контролем случаи нелегального использования оружия - МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил министрам G7, что незаконный оборот оружия и незаконное использование оружия в Украине находится под контролем, отметив меры, в частности, законопроект по улучшению регулирования оборота огнестрельного оружия. Международные партнеры подтверждают отсутствие контрабанды оружия за пределы Украины.
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