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В Украине держат под контролем случаи нелегального использования оружия - МВД

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 13:15  •  21643 просмотра

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил министрам G7, что незаконный оборот оружия и незаконное использование оружия в Украине находится под контролем, отметив меры, в частности, законопроект по улучшению регулирования оборота огнестрельного оружия. Международные партнеры подтверждают отсутствие контрабанды оружия за пределы Украины.

Глава МВД Украины Игорь Клименко на встрече с министрами внутренних дел и безопасности "Большой семерки" в Японии проинформировал коллег о контроле за оборотом оружия в стране. Об этом сообщило МВД, передает УНН.

В стране война, соответственно и оружия, взрывчатки, боеприпасов в нелегальном обороте становится больше. Но мы держим под контролем любые случаи незаконного использования оружия и боеприпасов на территории нашего государства. Мы также принимаем меры и обеспечиваем учет оружия, выданного в начале вторжения. В частности, МВД разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект, который позволит усовершенствовать порядок получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Также поддерживаем вопрос законодательного урегулирования оборота гражданского огнестрельного оружия

- отметил Игорь Клименко.

Также он отметил, что международные партнеры подтверждают отсутствие фактов контрабанды оружия за пределы Украины.

Напомним

В июне этого года в Украине начал функционировать Единый реестр оружия. Он призван сделать удобным и доступным процесс получения разрешений на огнестрельное оружие и усилить контроль за его оборотом.

За пять месяцев работы Единого реестра оружия украинцы подали более 128 тыс. заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК открыло реестр деклараций

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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В Україні тримають під контролем випадки нелегального використання зброї - МВС
Cases of illegal use of weapons are under control in Ukraine - Ministry of Internal Affairs
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В Украине держат под контролем случаи нелегального использования оружия - МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил министрам G7, что незаконный оборот оружия и незаконное использование оружия в Украине находится под контролем, отметив меры, в частности, законопроект по улучшению регулирования оборота огнестрельного оружия. Международные партнеры подтверждают отсутствие контрабанды оружия за пределы Украины.

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