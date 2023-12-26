В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии нет, графики отключений не применяются. Из-за обстрелов обесточена шахта, из-за непогоды без света 52 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии нет и не прогнозируется на текущие сутки. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В случае необходимости будут использованы внутренние резервные мощности", - сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, в краткосрочные аварийные ремонты вышел 1 блок и 1 корпус ТЭС.

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отметили в Минэнерго.

Последствия обстрелов и обесточивания

Подверглась новым обстрелам шахта и город-спутник в Донецкой области. Шахта обесточена, людей выводят на поверхность. Также в результате обстрелов в Черниговской области повреждены воздушные линии ВЛ-10 кВ, обесточены 20 населенных пунктов, сообщили в министерстве.

Также указано, что из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта, больше всего в Донецкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным - 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии составил 17 756 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.