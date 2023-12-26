В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго
Киев • УНН
Поставка электроэнергии в Украине стабильна с достаточной генерацией, но обстрелы привели к обесточиванию шахты и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах.
В Украине дефицита электроэнергии нет, графики отключений не применяются. Из-за обстрелов обесточена шахта, из-за непогоды без света 52 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Дефицита электроэнергии нет и не прогнозируется на текущие сутки. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В случае необходимости будут использованы внутренние резервные мощности", - сообщили в Минэнерго.
Как отмечается, в краткосрочные аварийные ремонты вышел 1 блок и 1 корпус ТЭС.
"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отметили в Минэнерго.
Последствия обстрелов и обесточивания
Подверглась новым обстрелам шахта и город-спутник в Донецкой области. Шахта обесточена, людей выводят на поверхность. Также в результате обстрелов в Черниговской области повреждены воздушные линии ВЛ-10 кВ, обесточены 20 населенных пунктов, сообщили в министерстве.
Также указано, что из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта, больше всего в Донецкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным - 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии составил 17 756 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.
В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго
Поставка электроэнергии в Украине стабильна с достаточной генерацией, но обстрелы привели к обесточиванию шахты и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах.
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