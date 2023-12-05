В центре Севастополя снова громко: было слышно похожие на взрывы звуки
Киев • УНН
Громкие звуки, похожие на взрывы, были слышны в центре Севастополя, в Крыму, в районе Казачьей бухты, где расположен полигон морской пехоты рф
В центральной части Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкие звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий, сообщают во второник местные паблики и СМИ, пишет УНН.
Детали
"В центральной части Севастополя снова слышны громкие звуки", - пишет "Крым.Реалии".
По данным издания, звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий, доносились ориентировочно из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты рф.
"Что там гремит в Казачьей бухте Севастополя?" - отмечает также телеграм-канал "Крымский ветер".
"Российские власти и военные данную ситуацию пока не комментировали, учения на это время не анонсировались", - указывает издание.
Дополнение
Ночью 5 декабря в Керчи, Феодосии и Старом Крыму ночью были слышны взрывы, Минобороны рф заявило, что в общей сложности якобы был 41 БПЛА.
В центре Севастополя снова громко: было слышно похожие на взрывы звуки
Громкие звуки, похожие на взрывы, были слышны в центре Севастополя, в Крыму, в районе Казачьей бухты, где расположен полигон морской пехоты рф.
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