В центре Севастополя снова громко: было слышно похожие на взрывы звуки

В центральной части Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкие звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий, сообщают во второник местные паблики и СМИ, пишет УНН.

Детали

"В центральной части Севастополя снова слышны громкие звуки", - пишет "Крым.Реалии".

По данным издания, звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий, доносились ориентировочно из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты рф.

"Что там гремит в Казачьей бухте Севастополя?" - отмечает также телеграм-канал "Крымский ветер".

"Российские власти и военные данную ситуацию пока не комментировали, учения на это время не анонсировались", - указывает издание.



Дополнение

Ночью 5 декабря в Керчи, Феодосии и Старом Крыму ночью были слышны взрывы, Минобороны рф заявило, что в общей сложности якобы был 41 БПЛА.