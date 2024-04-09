В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину

В центре москвы внедорожник росгвардии попал в серьезное ДТП, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.

Детали

На большой лубянке спецавтомобиль избегал столкновения с такси, которое резко перестроилось, вылетел на тротуар, сбил 50-летнюю женщину и врезался в столб.

"Пострадавшая в сознании ей оказывают помощь. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.