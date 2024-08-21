В Тернополе вблизи озера до сих пор фиксируют превышение содержания хлора в воздухе: горожанам советуют воздержаться от купания

В Тернополе после пожара, который произошел в результате российской атаки, до сих пор кое-где загрязненный воздух. В частности, вблизи Тернопольского пруда есть превышение хлора. Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Оксана Чайчук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в атмосферном воздухе вблизи Тернопольского пруда есть превышение хлора в 2,5 раза в результате пожара на промышленном объекте города.

В других частях Тернополя концентрация хлора и соляной кислоты остается в пределах нормы.

Сейчас превышение концентрации хлора есть в 2 из 11 мест, где проводились замеры воздуха. Обе точки - вблизи Тернопольского пруда. Это ожидаемо, ведь водоем находится в низине, хлор связывается с водой и образуется соляная кислота. Это не опасно, однако мы все-таки рекомендуем тернополянам не купаться в течение 1-2 дней - отмечает Оксана Чайчук.

По ее словам, состояние питьевой воды в городе - соответствует всем требованиям. Кроме того, Чайчук заверила горожан, что радиационный фон в Тернополе и области не превышает норм и не несет никакой угрозы гражданам.

Напомним

В ночь на 20 августа в Тернополе произошел пожар на предприятии во время атаки российских войск в результате попадания в емкость с горюче-смазочными материалами.

В результате удара по промышленному объекту в Тернополе химических соединений в воздух не выбрасывалось. Ущерб, нанесенный окружающей среде, связан с выбросом в воздух продуктов горения нефтепродуктов.