В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог - Зеленский
Киев • УНН
В 2023 году Украина пережила 6 000 воздушных тревог из-за российских атак, о чем подробно рассказал президент Зеленский в своей новогодней речи.
За 2023 год на территории Украины прозвучало 6 тысяч воздушных тревог, из-за угрозы атаки со стороны российской федерации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Новым 2024 годом, передает [УНН] УН. годом, передает УНН.
В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов. И каждую ночь, и ежедневно работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. И 6 тысяч раз подняться наверх. Подняться наверх. Посмотреть в небо и этим снова доказать: украинцы сильнее террора,
Напомним
Президент
Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления также
сообщил, что украинскую Формулу мира поддержало уже 80 стран мира.
Поздравление президента: украинцы сильнее холода и тьмы, интриг, лжи, украинцы сильнее вместе31 декабрь 2023, 21:58 • 17965 просмотров
В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог - Зеленский
В 2023 году Украина пережила 6 000 воздушных тревог из-за российских атак, о чем подробно рассказал президент Зеленский в своей новогодней речи.
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