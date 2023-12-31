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В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог - Зеленский

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 23:15  •  11275 просмотра

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В 2023 году Украина пережила 6 000 воздушных тревог из-за российских атак, о чем подробно рассказал президент Зеленский в своей новогодней речи.

За 2023 год на территории Украины прозвучало 6 тысяч воздушных тревог, из-за угрозы атаки со стороны российской федерации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Новым 2024 годом, передает [УНН] УН. годом, передает УНН.

В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов. И каждую ночь, и ежедневно работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. И 6 тысяч раз подняться наверх. Подняться наверх. Посмотреть в небо и этим снова доказать: украинцы сильнее террора,

- сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления также сообщил, что украинскую Формулу мира поддержало уже 80 стран мира.

Поздравление президента: украинцы сильнее холода и тьмы, интриг, лжи, украинцы сильнее вместе31 декабрь 2023, 21:58 • 17965 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Протягом цього року Україна подолала 6 тисяч тривог - Зеленський
Zelensky: Ukraine has overcome 6 thousand alarms this year
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В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог - Зеленский

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