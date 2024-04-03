В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам. Superвозможность стала доступной после открытия полноценного профильного отделения. Об этом сообщили во Львовской ОВА, передает УНН.

Детали

Как отметили в Центре, почти каждый второй украинский военный в результате боевых действий теряет слух частично или полностью, а возможность слышать - важный элемент социальной адаптации и возвращения ветеранов к полноценной гражданской жизни.

Всего за несколько дней работы отделения в Superhumans уже осмотрели 32 пациента. Все суперы с акустической травмой занимаются со специалистами ОО "Відчуй" сурдопедагогом и логопедом.

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