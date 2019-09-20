В субботу восстановят движение автотранспорта на Борщаговском путепроводе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. На Борщаговском путепроводе в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. Об этом УНН сообщили в пресслужбе КК “Киевавтодор”.
“Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра — 2 полосы”, — говорится в сообщении.
Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы 2 временных трамвайных переезда и соединены трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами.
До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.
Напомним, начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.