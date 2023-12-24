В Словакии задержали мужчину, который после трагедии в Праге, угрожал устроить такую же стрельбу
Киев • УНН
Полиция Словакии задержала мужчину за угрозы устроить стрельбу, подобную недавней пражской трагедии. Власти выясняют его мотивы.
Полиция Словакии задержала мужчину, который после кровавой стрельбы в Праге позвонил на экстренный номер, и угрожал сделать то же самое. Сейчас местные правоохранители выясняют его мотивы, Об этом сообщает Teraz.ck, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на экстренный номер "155" в Жилине позвонил неизвестный и заявил, что сделает "сделает то, что произошло в Праге"
"После получения сообщения мы немедленно начали расследование, результатом которого стал арест подозреваемого", - рассказала пресс-секретарь Жилинской районной полиции Зузана Шефчикова.
Правоохранители задержали мужчину, который звонил. Им оказался оказался 64-летний местный житель.
Открыто уголовное производство по факту распространения тревожного сообщения. Другие детали в местной полиции пообещали обнародовать позже.
Напомним,
21 декабря в самом центре Праги произошла стрельба. Стрелок убил четырнадцать человек и ранил еще 25, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.
В Словакии задержали мужчину, который после трагедии в Праге, угрожал устроить такую же стрельбу
Полиция Словакии задержала мужчину за угрозы устроить стрельбу, подобную недавней пражской трагедии. Власти выясняют его мотивы.
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