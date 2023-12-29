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В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:17  •  21614 просмотра

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Ракетным ударом поврежден бизнес-центр в Киеве, пострадавший спасен из-под завалов склада.

В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром частично разрушены верхние этажи недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе.  А из-под завалов поврежденного складского помещения освободили еще одну пострадавшую. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи). Произошли единичные возгорания на крыше. Экстренные службы работают на месте

 - сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе спасатели освободили еще одну пострадавшую.

Напомним

В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром произошел пожар в недостроенном бизнес-центре. Также из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки, в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели извлекли трех человек. Их госпитализировали.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
У Шевченківському районі зруйновано верхні поверхи бізнес-центру, з-під завалів складського приміщення звільнили ще одну потерпілу
Top floors of a business center destroyed in Shevchenkivskyi district, another victim freed from the rubble of a warehouse
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