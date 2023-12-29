В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую

В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром частично разрушены верхние этажи недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе. А из-под завалов поврежденного складского помещения освободили еще одну пострадавшую. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи). Произошли единичные возгорания на крыше. Экстренные службы работают на месте - сообщил мэр Киева.

Кличко добавил, что из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе спасатели освободили еще одну пострадавшую.

Напомним

В результате ракетной атаки на столицу в пятницу утром произошел пожар в недостроенном бизнес-центре. Также из-под завалов склада, поврежденного в результате вражеской атаки, в Шевченковском районе достали тело одного погибшего. Ранее спасатели извлекли трех человек. Их госпитализировали.