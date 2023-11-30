В Румынии перевернулся микроавтобус с 7 американскими солдатами

Микроавтобус с семью американскими солдатами с базы Девеселу перевернулся поблизости города Каракал в Румынии. Пятеро из них получили ранения и были доставлены в муниципальную больницу Каракала для оказания медицинской помощи, сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

В среду в результате дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге Каракала пострадали пять человек. В происшествие попал пассажирский микроавтобус, он перевернулся.

"В результате первых проверок полицейские установили, что мужчина, управляя автомобилем с 8+1 местами, в котором находилось 7 человек,.. в муниципалитете Каракал, предположительно, потерял управление по направлению движения и перевернулся за пределы проезжей части", - сообщили правоохранители.

В результате ДТП пятерым пассажирам легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь, их доставили в муниципальную больницу Каракала.

Водитель прошел тестирование на алкотестере, результат оказался отрицательным.

Полицией составлены документы, подтверждающие происшествие, возбуждено уголовное дело.