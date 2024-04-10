В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

Глава администрации таганрога (ростовская область) андрей фатеев предупредил горожан об атаке БпЛА. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

В Таганроге ростовской области атака БПЛА, - глава городской администрации андрей фатеев.

Детали

По сообщению местных жителей, в городе в четвертый раз включают сирену.

Напомним

По сообщению местного губернатора василия голубева, 9 марта, российская противовоздушная оборона отразила "массированную атаку беспилотников" на Таганрог, без сообщений о жертвах или повреждениях, в то время как один украинский беспилотник был сбит над Курском.