В ростовской области рф были слышны взрывы, власти отрицают работу ПВО
Киев • УНН
Сообщалось о взрывах в ростовской области рф, при этом власти отрицают активацию противовоздушной обороны, несмотря на свидетельства очевидцев о дыме и громких звуках.
В российском Таганроге в ростовской области сегодня прогремела серия взрывов. Очевидцы публиковали фотографии задымления. В правительстве области отрицают работу ПВО. Об этом УНН сообщает с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
Как сообщалось в местных Telegram-каналах, около 12:15 над Таганрогом прогремел взрыв, позже очевидцы заметили сильное задымление. Особенно сильный звук был слышен в южном районе города.
Примерно одновременно о громких звуках и следах в небе сообщили жители Ростова-на-Дону.
Пресс-секретарь губернатора региона ирина четвертакова заявила журналистам, что якобы ПВО на территории ростовской области не работала.
Около 14:40 над таганрогом снова прогремел взрыв. Глава администрации таганрога андрей фатеев подтвердил, что действительно жители разных районов могли слышать "громкие хлопки".
Дополнение
Вечером 15 декабря в российском Курске раздались громкие взрывы.
В ростовской области рф были слышны взрывы, власти отрицают работу ПВО
Сообщалось о взрывах в ростовской области рф, при этом власти отрицают активацию противовоздушной обороны, несмотря на свидетельства очевидцев о дыме и громких звуках.
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