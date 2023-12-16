В ростовской области рф были слышны взрывы, власти отрицают работу ПВО

В российском Таганроге в ростовской области сегодня прогремела серия взрывов. Очевидцы публиковали фотографии задымления. В правительстве области отрицают работу ПВО. Об этом УНН сообщает с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

Как сообщалось в местных Telegram-каналах, около 12:15 над Таганрогом прогремел взрыв, позже очевидцы заметили сильное задымление. Особенно сильный звук был слышен в южном районе города.

Примерно одновременно о громких звуках и следах в небе сообщили жители Ростова-на-Дону.

Пресс-секретарь губернатора региона ирина четвертакова заявила журналистам, что якобы ПВО на территории ростовской области не работала.

Около 14:40 над таганрогом снова прогремел взрыв. Глава администрации таганрога андрей фатеев подтвердил, что действительно жители разных районов могли слышать "громкие хлопки".

Дополнение

Вечером 15 декабря в российском Курске раздались громкие взрывы.