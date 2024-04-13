В российском владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание обладминистрации

В российском владимире мужчина бросил один коктейль Молотова в здание областной администрации, а второй - в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, бутылка ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрыкошетила и упала на землю. Кроме того, по имеющейся информации, мужчина бросил еще одну бутылку с зажигательной смесью в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль, сообщает Baza.

На месте работают оперативные службы.

По предварительным данным, мужчина, который бросил коктейль Молотова в здание администрации Владимирской области, задержан. С ним работают сотрудники фсб рф.

Кроме того, сообщают, что в результате нападения сгорел автомобиль начальника управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дировой.