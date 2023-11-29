В России заявили об атаке дрона на Москву
Киев • УНН
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, противовоздушная оборона РФ перехватила беспилотник, который нацелился на город, без повреждений и жертв.
На подлете к Москве российские средства ПВО якобы сбили дрон, который летел атаковать столицу РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает УНН.
Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия
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В России заявили об атаке дрона на Москву
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, противовоздушная оборона РФ перехватила беспилотник, который нацелился на город, без повреждений и жертв.
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