В России заявили об атаке дрона на Москву

Один шахтер погиб в результате прорыва трубопровода на угольной шахте Собеского в Польше

Авария на угольной шахте им. Собеского в Явожно, Польша, вызванная прорывом трубопровода на глубине 500 м, привела к гибели по меньшей мере одного шахтера и ранению пятерых других; спасательные работы продолжаются.