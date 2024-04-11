В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА

В минобороны россии заявили, что в ночь на 11 апреля беспилотники пытались атаковать шесть регионов рф. Вражеские силы противовоздушной обороны якобы били 12 дронов, передает УНН.

В минобороны рф заявили об уничтожении и перехвате ночью двенадцати беспилотных летательных аппаратов над территориями курской (три), тамбовской (три), белгородской (два), брянской (один), липецкой (один) областей, республики мордовия (два).

Чуть позже российское оборонное ведомство сообщило, что около 9 утра был сбит еще один дрон над территорией брянской области.

Дополнение

В курской области рф в ночь на 11 апреля подвергся атаке беспилотников михайловский горно-обогатительный комбинат в железногорске.