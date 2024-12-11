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В россии запретили прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

В россии запретили прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Киев  •  УНН

 • 4460 просмотра

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Госдума РФ приняла закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу. Проверка будет бесплатной и будет включать контроль законности пребывания в РФ.

госдума россии в двух чтениях приняла закон, который предусматривает обязательную проверку на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Законопроект поддержали 409 депутатов, один проголосовал против.

Об этом сообщил спикер госдумы Вячеслав Волин на своем ТГ-канале.

Детали

Согласно закону, при приеме в школу также обязательно будет проводиться «проверка законности пребывания ребенка на территории РФ».

Тестирование на знание русского языка для детей мигрантов будет бесплатным, порядок проведения определит министерство образования рф.

Владин заявил, что с начала 2024 года парламент принял уже 14 федеральных законов, «направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией».

Добавим

В то время как россия вводит обязательную проверку знания русского языка для детей мигрантов, в Украине до сих пор есть те, кто ставит под сомнение значение украинского языка.

Именно под прикрытием защиты русскоязычных, россия использовала этот миф как один из поводов для аннексии части украинских территорий и начала войны в 2022 году, заявив, что сзащищает русский язык и русскоязычных украинцев на Донбассе и в других регионах. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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