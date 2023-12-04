В россии военный рф по возвращению с войны против Украины порезал двух жителей Коломны на автовокзале. Об этом инциденте сообщили росСМИ , передаёт УНН.

Детали

По данным издания ASTRA, поножовщину утроил 28 летний контрактник Максим Д., служащий в/ч 91711.

1 декабря он вернулся с войны, и затеял драку на автовокзале. Согласно данным издания, военный нанёс двумя мужчинами ножевые ранения в грудь и шею. О состоянии потерпевших не известно.

На контрактника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 уголовного кодекса рф (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Отмечается, что ранее этот россиянин уже был осужден по ряду статей: за грабеж, разбой, угрозу убийством и тяжкое причинение вреда здоровью.