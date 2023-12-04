В россии военнослужащий устроил поножовщину на автовокзале Коломны, и подрезал двух мужчин
Киев • УНН
Российский контрактник подрезал двух человек на автовокзале после возвращения с войны на Украине; ранее он уже был судим, возбуждено уголовное дело.
В россии военный рф по возвращению с войны против Украины порезал двух жителей Коломны на автовокзале. Об этом инциденте сообщили росСМИ , передаёт УНН.
Детали
По данным издания ASTRA, поножовщину утроил 28 летний контрактник Максим Д., служащий в/ч 91711.
1 декабря он вернулся с войны, и затеял драку на автовокзале. Согласно данным издания, военный нанёс двумя мужчинами ножевые ранения в грудь и шею. О состоянии потерпевших не известно.
На контрактника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 уголовного кодекса рф (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Отмечается, что ранее этот россиянин уже был осужден по ряду статей: за грабеж, разбой, угрозу убийством и тяжкое причинение вреда здоровью.
В россии военнослужащий устроил поножовщину на автовокзале Коломны, и подрезал двух мужчин
Российский контрактник подрезал двух человек на автовокзале после возвращения с войны на Украине; ранее он уже был судим, возбуждено уголовное дело.
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