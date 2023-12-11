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В россии создали рабочую группу для переписи истории о войне в Украине – росСМИ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 20:03  •  20381 просмотра

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Министерство образования и науки россии сформировало рабочую группу по написанию собственной истории войны на Украине, сообщает Юрий Петров из Российской академии наук.

Российское так называемое "министерство образования и науки" решило создать свою версию истории войны в Украине. С этой целью они создали при министерстве рабочую группу. Об этом отчитался директор института российской истории РАН Юрий Петров на заседании круглого стола Российского исторического общества (РИО), передаёт УНН посылаясь на данные российских медиа.

Что касается СВО, то в Минобрнауки создана специальная группа по изучению этой операции, мы сейчас над этим активно работаем. В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО. 

— передаёт слова Петрова российское информагентство.

Детали

По данным росссми работа ведется под руководством сопредседателя Российского исторического общества – Константина Могилевского.

В скором времени, группа перейдет к "непосредственно к сбору материалов и написанию самой истории", – сказано в сообщении.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
У росії створили робочу групу для перепису історії про війну в Україні - росЗМІ
russia has set up a working group to rewrite the history of the war in Ukraine - rossmedia
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В россии создали рабочую группу для переписи истории о войне в Украине – росСМИ

Министерство образования и науки россии сформировало рабочую группу по написанию собственной истории войны на Украине, сообщает Юрий Петров из Российской академии наук.

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