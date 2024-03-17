В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово

В подмосковье беспилотники атаковали район возле аэропорта домодедово. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Местные жители сообщают, что беспилотники были сбиты над складом "ВсеИнструменты.ру". Также в сети публикуют видео, как утверждается, атаки на аэропорт Домодедово. В результате начался пожар, - говорится в сообщении.

Детали

Ранее мэр москвы Сергей Собянин сообщал о сбитии двух беспилотников в районе аэропорта домодедово.

Напомним

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае россии произошел пожар. Предприятие атаковали беспилотниками. Один человек умер, вероятно, от сердечного приступа.