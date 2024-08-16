В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

С 19 августа закрывается въезд в пять населенных пунктов российской Белгородской области, жителей эвакуируют. Об этом заявил губернатор Белгородщины вячеслав гладков, передает УНН.

Детали

По словам гладкова, с 19 августа в пять населенных пунктов области закрывают въезд и отселяют жителей. Кроме того, обещают помочь вывезти имущество.

"В Грайворонском округе - в 4 населенных пунктах: селах Новобудовка-Другая и в поселках Радгоспный, Доброполье и Казачок.

В Валуйском округе - в село Новопетровка.

В Краснояружском районе - закрываем временно въезд в село Колотиловка, выплачиваем по 15 тыс. руб. каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки", - резюмировал Гладков.

Добавим

Ранее сообщалось, что в Белгородской области введен режим Чрезвычайной ситуации разного уровня.

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