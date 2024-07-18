Неизвестный перекрыл новый водопровод из ростова в «днр». Часть оккупированной территории осталась без воды, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Накануне, как выяснила ASTRA, сотрудник Военно-строительной компании сообщил о давлении на насосной станции вблизи села Троицкое Ростовской области. Выяснилось, что неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе возле села Эдуш.

В результате произошел разрыв трубопровода. В оккупированную «днр» прекращено водоснабжение по водопроводу «Дон-Донбасс».

«Дон-Донбасс» построили в прошлом году для обеспечения водой оккупированных городов „днр“.

Накануне местные СМИ сообщили, что часть оккупированного региона осталась без воды «из-за проблем с электроснабжением», которые, в свою очередь, якобы были вызваны аномальной жарой.