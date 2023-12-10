В рф из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США из-за поста с георгиевской лентой
Киев • УНН
Гражданин США с двойным гражданством Юрий Малев был задержан в санкт-петербурге за пост с георгиевской лентой. Он будет находиться под стражей до 7 февраля.
В санкт-петербурге из-за сообщения с изображением георгиевской ленты задержали гражданина США и рф Юрия Малева. Его обвиняют в "реабилитации нацизма", сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Гражданину США и РФ Юрию Малеву выдвинули обвинения в публикациях, в которых он якобы унизил георгиевскую ленту. Мужчину поместили под стражу в санкт-Петербурге за "реабилитацию нацизма". Малев "частично признал вину". Его поместили под стражу до 7 февраля.
По мнению суда, это демонстрирует неуважение к обществу и оскорбляет память о Великой Отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую.
У Государственном департаменте США заявили, что знают о сообщениях о задержании, но больше не комментируют это дело.
У заявлении судебной службы говорится, что Малев, который был задержан в санкт-петербурге в пятницу, "частично признал вину", но не уточняет подробностей. Его поместили под стражу до 7 февраля.
Напомним
российский суд в четверг оштрафовал фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, на два миллиона рублей (24 510 долларов США) за то, что он не удалил "запрещённый контент".
В рф из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США из-за поста с георгиевской лентой
Гражданин США с двойным гражданством Юрий Малев был задержан в санкт-петербурге за пост с георгиевской лентой. Он будет находиться под стражей до 7 февраля.
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