В рф атаковали авиабазу со стратегической авиацией и порт с ракетоносителями - ЦПД при СНБО
Киев • УНН
В рязани нанесен удар по авиабазе дягилева, где базируется стратегическая авиация рф. В порту новороссийска атакованы российские ракетоносители, которые обстреливают Украину.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в среду, 4 декабря, сообщил о нанесении удара по российской авиабазе дягилево в рязани, где базируется стратегическая авиация рф. Также в новороссийске был атакован порт с российскими ракетоносителями. Об этом пишет УНН.
Рязань-удары по авиабазе Дягилева. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации рф. В Новороссийске атакован порт, в котором рф базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины
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Жители российской рязани в ночь на 4 декабря сообщали о взрывах в районе, где расположена авиабаза. Также взрывы слышали в новороссийске.
Тем временем в минобороны рф сообщили о якобы сбитии 25 дронов над шестью регионами.