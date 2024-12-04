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В рф атаковали авиабазу со стратегической авиацией и порт с ракетоносителями - ЦПД при СНБО

В рф атаковали авиабазу со стратегической авиацией и порт с ракетоносителями - ЦПД при СНБО

Киев  •  УНН

 • 2754 просмотра

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В рязани нанесен удар по авиабазе дягилева, где базируется стратегическая авиация рф. В порту новороссийска атакованы российские ракетоносители, которые обстреливают Украину.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в среду, 4 декабря, сообщил о нанесении удара по российской авиабазе дягилево в рязани, где базируется стратегическая авиация рф. Также в новороссийске был атакован порт с российскими ракетоносителями. Об этом пишет УНН

Рязань-удары по авиабазе Дягилева. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации рф. В Новороссийске атакован порт, в котором рф базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины

- написал Коваленко в Telegram.

Ранее 

Жители российской рязани в ночь на 4 декабря сообщали о взрывах в районе, где расположена авиабаза. Также взрывы слышали в новороссийске. 

Тем временем в минобороны рф сообщили о якобы сбитии 25 дронов над шестью регионами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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