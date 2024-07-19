В результате российского удара дронами по Белозеровке на Херсонщине пострадала фельдшер. Также россияне в Антоновке нанесли удар дронами в результате чего пострадала фельдшер и водитель "скорой". Все трое получили акубаротравму, они в состоянии средней тяжести. Об этом пишет УНН со ссылкой на министерство здравоохранения.

Детали

"Террористы снова атакуют медиков, когда они оказывают помощь мирным людям. Утром на Херсонщине целых две таких прицельных атаки дронами по бригадам "экстренки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белозеровке пострадала 26-летняя фельдшер. У нее акубаротравма, состояние средней тяжести.

В Антоновке пострадала 32-летняя фельдшер и 63-летний водитель "скорой". У обоих акубаротравма, состояние средней тяжести.

"Пострадавшие получают всю необходимую помощь", - добавили в Минздраве.

Напомним

российские войска выпустили по Белозерке Херсонской области около сорока снарядов, в результате чего уже известно о двух погибших. Среди раненых в результате вражеских ударов есть медицинские работники.