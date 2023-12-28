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В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 11:53  •  16901 просмотра

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Три женщины в возрасте 58, 60 и 76 лет были ранены в результате российского авиаудара по Глушковке

Три женщины пострадали сегодня в результате атаки армии рф на поселок Глушковка Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области

В селе Глушковка в результате авиаудара пострадали три женщины: 58, 60 и 76 лет. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь

- говорится в сообщении полиции.

Также в результате вражеской атаки повреждены дома, есть утечка газа из поврежденных домов.

Ранее

Сообщалось об одной пострадавшей из-за атаки рф на Глушковку Харьковской области.

Дополнение

российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области, один человек погиб.  Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Внаслідок ворожого авіаудару по Глушківці на Харківщині поранені три жінки
Three women wounded as a result of an enemy air strike on Glushkivka in Kharkiv region
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