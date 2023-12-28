В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины

Три женщины пострадали сегодня в результате атаки армии рф на поселок Глушковка Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

В селе Глушковка в результате авиаудара пострадали три женщины: 58, 60 и 76 лет. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь - говорится в сообщении полиции.

Также в результате вражеской атаки повреждены дома, есть утечка газа из поврежденных домов.

Ранее

Сообщалось об одной пострадавшей из-за атаки рф на Глушковку Харьковской области.

Дополнение

российские войска сегодня ударили по Волчанску в Харьковской области, один человек погиб. Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов.