В результате утренней атаки рф в Одесской области погибли два человека - Кипер

После ночной атаки дронами, утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате атаки двое одесситов погибли. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кроме того, в результате атаки врага 15 человек получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет.

"Все пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии", - сообщил он.

Глава ОВА добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Также Кипер проинформировал о последствиях ночной атаки ударными беспилотниками.

Так, в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

"А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. 10 "шахедов" уничтожили наши силы ПВО. Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано", - сообщил он.

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