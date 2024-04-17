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В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города
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Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД
13 человек погибли и более 60 получили ранения, в том числе дети, в результате российского ракетного удара по Чернигову, Украина.
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
В Дубае за один день выпало количество осадков, которое обычно выпадает за два года. Из-за непогоды автобусные маршруты и метрополитен задерживаются, а "дистанционку" в школах и офис продлили еще на один день.
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские террористы обстреляли центр Чернигова, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек и по меньшей мере 22 получили ранения, и призвал партнеров Украины предоставить возможности противовоздушной обороны для защиты жизни украинцев.
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР
россия готовит дезинформационную кампанию, чтобы обвинить Украину в незаконной торговле оружием в Африке, используя сфабрикованные фотографии "трофейного" американского оружия, якобы захваченного у украинских силовиков.
Никополь утром обстреляла армия рф, поврежден лицей, ранена женщина - МВД
Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области, повредив лицей, жилые дома, линию электропередач и ранив одну женщину.
российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети
Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили, в результате чего пострадало около 50 человек, в том числе дети. Кроме того, уже известно о по меньшей мере 11 погибших.
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав
В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники
С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго
Из-за ухудшения погодных условий и боевых действий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей.