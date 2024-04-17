В результате российской атаки по Херсону повреждены многоэтажки и частные дома в ряде районов города

По разным частям города Херсон армия рф продолжает наносить удары: повылетали стекла окон и разбиты балконы многоэтажки в Днепровском районе города, также зафиксировано "прилет" вражеских снарядов на территориях домов частного сектора, передает УНН, со ссылкой на преслужбу Херсонской городской военной администрации.

Детали

российские войска продолжают терроризировать мирное население Херсона, враг наносит удары по разным частям города Херсон - говорится в сообщении.

В Корабельном районе "прилетело" во двор частного дома. российский снаряд оставил после себя большую воронку, а также разбитый обломками дом.

В Днепровском районе не впервые оказывается под огнем российских войск многоэтажный дом. В результате очередного обстрела в квартирах выбило стекла, повреждены балконы.

Накануне российская армия осуществила обстрел частного сектора города, - изуродованы человеческие дома. Вследствие вышеупомянутых обстрелов пострадавших среди жителей Херсона нет.

Напомним,

29-летний мужчина получил ранение руки от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Змиевке Херсонской области, и получил медицинскую помощь в больнице.

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова погибло 11 человек, среди жертв - 25-летняя лейтенант полиции, 22 человека получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.