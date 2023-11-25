В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали двое, среди них 11-летний ребенок
Киев • УНН
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в результате массированной атаки дронов на столицу, передает УНН.
Детали
Сначала Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу пострадал 11-летний ребенок.
В Соломенском районе возгорание в нескольких местах - в жилом доме и нежилых помещениях. Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте
Известно, что количество пострадавших в столице возросло до двух.
На данный момент в Соломенском районе двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один - в Соломенский. Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
В результате атаки беспилотников в Киеве пострадали двое, среди них 11-летний ребенок
Киев подвергся мощной атаке беспилотников, в результате которой пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
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