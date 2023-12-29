В реестре пропавших без вести уже 16 тысяч имен - Клименко

В реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, находится уже 16 тысяч человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, передает УНН.

У нас работает реестр. Ведет его министерство внутренних дел. В этом реестре 16 тысяч человек. - сказал Игорь Клименко.

Детали

Клименко сообщил, что сейчас удалось полностью наладить коммуникацию с родными пропавших без вести при особых условиях. Однако министр отметил, что МВД столкнулись с проблемой при поиске без вести пропавших, связанной с необходимостью забора ДНК.

Очень много наших граждан выехало за границу. Мы не могли сравнить соответствующие ДНК тех тел, которые в бюро судебно-медицинских экспертиз, с ДНК родных, которые за рубежом. - объясняет Игорь Клименко.

Поэтому МВД обратилось к гражданам Украины, которые находятся за рубежом. В первую очередь - в Польше и Германии. Чтобы они сдали свои образцы ДНК для сравнения. Что касается других стран, то МВД работает с международным комитетом пропавших без вести и уже в первых числах января объявит прием заявок граждан, которые находятся в странах ЕС и хотят сдать ДНК.

Напомним.

С 28 ноября по 5 декабря украинцы в Польше и Германии предоставили 165 образцов ДНК, чтобы помочь найти родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.