В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг

Все союзники по НАТО согласны с тем, что в разгар войны полноправное членство невозможно. Но на фоне подготовки к Вашингтонскому саммиту продолжится поиск путей еще большего сближения Украины и НАТО, в дополнение к важным решениям саммита в Вильнюсе в этом году. Об этом сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран НАТО 28-29 ноября в Брюсселе, пишет УНН.

Пока рано говорить, какой именно будет сессия на Вашингтонском саммите. Все союзники согласны с тем, что в разгар войны полноправное членство невозможно. Но, конечно, мы будем продолжать искать пути еще большего сближения Украины и НАТО в то время, как мы готовимся к Вашингтонскому саммиту. К вопросу, какое решение мы там примем, надо обратиться на более позднем этапе, когда мы приблизимся к саммиту - сказал Столтенберг.

Детали

При этом Генсек подчеркнул, что союзники по НАТО следят и выполняют решения, "которые мы приняли по Украине и членству в НАТО на нашем саммите в Вильнюсе в июле этого года". И напомнил, что были приняты три решения, которые он назвал важными.

Во-первых, по его словам, Украине сократили путь к членству с двухэтапного процесса до одноэтапного, устранив требование о Плане действий по членству.

Во-вторых, создали Совет Украина-НАТО, "который является важным органом, где Украина и все союзники НАТО встречаются за одним столом с одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями, и это то, где мы можем принимать решения вместе". "Таким образом, это, конечно, значительно приблизит Украину к НАТО", - отметил он.

"В-третьих, мы согласовали комплексную и содержательную программу обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО. Это, конечно, также поможет им приблизиться к нам, поскольку они будут более способны действовать вместе с силами НАТО и союзники добиваются этого. К тому же, конечно, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16 и боевые танки, артиллерию, обучение - все это очень практично, помогая Украине приблизиться к НАТО", - отметил он.

Напомним

НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству.