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"Слава Украине! Начались двести шестьдесят третьи сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовской Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Торецк, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области. В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении Генштаба.

Детали

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары получили более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь.

На других направлениях враг совершал обстрелы:



на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Терновая, Бологовка, Ольховатка, Зеленое, Колодязное, Огирцево и Старица;



на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Роздоловка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Площанка и Табаевка;



на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Озаряновка, Иванград, Верхнекаменское, Зеленополье, Спирное и Нью-Йорк;



на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Красногоровки и Новомихайловки;



на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковиевка и Пречистовка;



на Запорожском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополье, Ольговское;



на Таврическом направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.



В Брестской области республики беларусь, в особенности в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил российской федерации, существенно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики беларусь, нуждающейся в лечении.

В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврический вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

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