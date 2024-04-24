В ПЦУ развеяли миф, что женщинам нельзя заходить в церковь в брюках

В Православной Церкви Украины нет запрета женщинам и девушкам заходить в церковь в штанах. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ПЦУ, передает УНН.

В нашей Церкви такого запрета нет. И в других православных церквях мира (кроме Московского Патриархата, разумеется) нет подобных правил, которые запрещали бы женщинам приходить в церковь в брюках - говорится в заявлении ПЦУ.

Как отмечает Православная церковь, для священнослужителей важно не то, в какой одежде человек приходит в храм, а главное - с какими желаниями и духовными потребностями.

В OCU также отметили, что миф о женщинах в брюках появился благодаря фарисейской закваске и неправильному толкованию (или незнанию) Писания. Чаще всего в контексте такого "запрета" ссылаются на строки из Ветхого Завета: "Не должна женщина носить мужскую одежду, и мужчина не должен надевать женской одежды, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий это" (Втор. 22:5). "Но упоминались ли в этих строках женские брюки? ", - спрашивает OCU.

В Православной церкви напомнили, что во времена, когда писались правила Ветхого Завета, люди одевались совсем не так, как сейчас. И женщины, и мужчины тогда носили похожую одежду: нижнюю рубашку, которую подпоясывали поясом, а сверху - тунику (плащ, накидку).

В Библейской энциклопедии Брокгауза отмечается: "Женская одежда была похожа на мужскую, но все же имела некоторые отличия... Одежда женщин была длиннее и шире мужской, и, вероятно, изготавливалась из более тонких тканей; верхняя одежда имела рукава до запястий. Женщины также носили пояса и плащи".

Как видим, разница в одежде не была принципиальной, что приводит нас к выводу, что в вышеупомянутых строках Второзакония речь шла о другом, скорее внутреннем различии между мужчиной и женщиной, и уж точно не о брюках. Речь шла о запрете мужчине выдавать себя за женщину, а женщине - за мужчину, отвергая естественное различие между двумя полами, установленное Богом - говорится в заявлении ПЦУ.

Также в ПЦУ указали, что нельзя считать современные женские брюки мужским нарядом. И важна не так форма одежды, как цель, с которой она употребляется.

Поэтому в ПЦУ призвали не тратить время на ненужные споры и запреты, также не судить других людей по внешности - особенно сейчас, во время войны и больших потерь.

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