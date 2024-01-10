В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупреждают о ракете с юга, направляющейся к Днепру.
Воздушные Силы ВСУ сообщили о вражеской ракете, которая летит с пидвня курсом на Днепр, пишет УНН.
Ракета с юга! Запорожье, Днепр - в укрытие!"
Позже добавили, что вражеская ракета направляется курсом на Днепр.
Дополнение
Воздушная тревога объявлена в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.
В ПС ВСУ сообщили о ракете с юга. Направление - Днепр
Воздушные силы Украины предупреждают о ракете с юга, направляющейся к Днепру.
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