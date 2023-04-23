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В Prozorro с сегодняшнего дня будет появляться информация о неоружейных оборонных закупках

В Prozorro с сегодняшнего дня будет появляться информация о неоружейных оборонных закупках

Киев • УНН

 • 693208 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. С 23 апреля в системе Prozorro стала доступной новая функция – отображения информации о неоружейных оборонных закупках, сообщает УНН со ссылкой на сообщение системы проведения закупок.

В Prozorro сообщили, что отныне оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих неоружейных закупках. Такую обязанность предусматривает новая редакция Закона «Об оборонных закупках».

Детали

Оборонные заказчики будут отчитываться именно о небоевых закупках (питание, вещевое имущество, горючее и т. п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ. Отчеты будут содержать ограниченное количество информации — название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

В случае закупок услуг по питанию заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они смогут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.

“Для нас важно было убедиться, что в систему Prozorro не будет попадать чувствительная информация. И оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика. В то же время мы сделали все возможное, чтобы опубликованной информации было достаточно для ценовой аналитики”, — отметил директор ГП “Прозорро” Николай Ткаченко.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение рабочих 10 дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им нужно будет отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть от начала полномасштабного вторжения.

“По нашему опыту, лишь сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению. Но возвращение прозрачности в оборонные закупки — это только первый шаг. Сейчас мы работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой представители оборонной сферы смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в систему”, — рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, вводящий прозрачность в оборонных закупках, 21 марта 2023 года.

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