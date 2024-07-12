В польской Гдыне произошла катастрофа военного самолета M-346 Bielik, передает УНН со ссылкой на RMF FM.

Самолет разбился во время подготовки к авиашоу. Представитель Генерального командования Вооруженных сил Марек Павляк сообщил RMF FM, что за штурвалом был очень опытный пилот.

"Машина" принадлежала 4-му учебному авиационному крылу. Инцидент произошел во время подготовки к субботним шоу.

Самолет выполнял различные виды акробатики на малой высоте. Вдруг возникли определенные трудности в управлении. Пилот не успел избежать столкновения с землей и разбился.

На борту был один человек. Обломки самолета уже потушили.

На записи, полученной горячей линией RMF FM, видно падающий самолет, а затем над аэропортом поднимается черный дым.

После завершения спасательной операции обстоятельства катастрофы будет выяснять Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Из-за катастрофы запланированное на субботу празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни не состоится.