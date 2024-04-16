В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

В городе Скрантон (штат Пенсильвания) произошел пожар на заводе по изготовлению снарядов, пишет Atlas News со ссылкой на производителя военной техники General Dynamics, передает УНН. Через некоторое время в компании уточнили, что пожар потушен, пострадавших нет.

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Возгорание произошло в 15:00 по местному времени. Причины пожара неизвестны. Его площадь также не уточняется, однако в General Dynamics уточнили, что пожар был "небольшим".

Предприятие в Скрантоне - один из семи заводов, которые производят боевое снаряжение для американской армии. В частности, он производит крупнокалиберные металлические снаряды, артиллерийские 155-м и 105-мм снаряды. Завод находится в ведении Объединенного командования боеприпасов армии США.

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