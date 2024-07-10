Вчера, 9 июля, российское министерство обороны заявляло о захвате населенного пункта Яснобродовка в Донецкой области. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в комментарии УНН заявил, что это очередная ложь россиян, а Силы обороны контролируют ситуацию вблизи этого поселка.

Детали

Накануне рашистское командование сообщило, что якобы российская оккупационная армия взяла под свой контроль село Яснобродовка и улучшила свое тактическое положение. Это очередная ложь россиян. Силы обороны контролируют ситуацию вблизи этого поселка - сказал Волошин.

Он добавил, что за минувшие сутки на этом направлении оккупанты потеряли 99 солдат убитыми, и 175 - ранеными.

Также было уничтожено 2 пушки, миномет и 8 единиц автомобильной техники, повреждены 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 120-мм миномета, боевая бронированная машина и 2 единицы автомобильной техники - добавил Волошин.

Дополнение

Вчера российское минобороны заявляло, что подразделения рф якобы "освободили" Яснобродовку в Донецкой области.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Активно враг атаковал на Покровском направлении и Торецком направлении. Силы обороны продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в частности, поразив 16 районов сосредоточения личного состава врага.