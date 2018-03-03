В оккупированном Донецке прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке прогремел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
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Как отмечается, инцидент произошел около 14:00 в одном из дворов в центре города. Взрывное устройство находилось на парковке между автомобилями.
Напомним, в конце февраля ОБСЕ зафиксировала обстрелы в 500 метрах от своей базы в Попасной.