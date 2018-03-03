В окупованому Донецьку прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку прогримів вибух, за попередніми даними, постраждала одна людина. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія відкликала своїх представників із СЦКК
Як наголошується, інцидент стався близько 14:00 в одному з дворів в центрі міста. Вибуховий пристрій був закладений на парковці між автомобілями.
Нагадаємо, наприкінці лютого ОБСЄ зафіксувала обстріли в 500 метрах від своєї бази в Попасній.