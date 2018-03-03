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В окупованому Донецьку прогримів вибух

В окупованому Донецьку прогримів вибух

Київ • УНН

 • 14165 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку прогримів вибух, за попередніми даними, постраждала одна людина. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.

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Як наголошується, інцидент стався близько 14:00 в одному з дворів в центрі міста. Вибуховий пристрій був закладений на парковці між автомобілями.

Нагадаємо, наприкінці лютого ОБСЄ зафіксувала обстріли в 500 метрах від своєї бази в Попасній.

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