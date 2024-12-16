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В оккупированном Мелитополе захватчики провели "начальные тренинги" для коллаборантов - Сопротивление

В оккупированном Мелитополе захватчики провели "начальные тренинги" для коллаборантов - Сопротивление

Киев  •  УНН

 • 854 просмотра

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Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики организовали "обучающие тренинги" для 50 коллаборационистов. Официально мероприятие было посвящено развитию лидерства, но реальной целью стало координирование действий предателей.

Во временно оккупированном Мелитополе российский провел так называемые учебные тренинги для коллаборационистов из захватнических администраций. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

На мероприятие согнали до 50 предателей. Организаторами стала платформа российского диктатора "Сенеж",

- говорится в сообщении.

 Да, официальной целью учений якобы стало развитие лидерства, однако неофициально это координирование действий коллаборантов.

Отмечается, что несмотря на то, что перечень участников россияне скрывают, он известен Силам обороны.

Напомним

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