В оккупированном Мелитополе готовятся к псевдовыборам: завезли агитаторов и глушат связь
Киев • УНН
российские войска готовятся к фейковым выборам в оккупированном Мелитополе, завозя агитаторов и глуша мобильную связь. В то время как Украина призывает к международному осуждению и санкциям.
У временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к псевдовыборам президента рф. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
В Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях. Проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать,
По информации жителей, оккупанты завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным общинам смертельную ложь о диктаторе и "русском мире".
Напомним
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить намерение кремля провести выборы президента рф, в частности, на временно оккупированных территориях, также ввести санкции в отношении причастных к их организации
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
В оккупированном Мелитополе готовятся к псевдовыборам: завезли агитаторов и глушат связь
российские войска готовятся к фейковым выборам в оккупированном Мелитополе, завозя агитаторов и глуша мобильную связь. В то время как Украина призывает к международному осуждению и санкциям.
Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли
Филиппины и Китай обвинили друг друга в столкновении кораблей у спорной отмели в Южно-Китайском море. Филиппины сообщают, что Китай применил водометы, а Китай утверждает, что филиппинские корабли незаконно вошли в его воды.
В общежитии на Львовщине жестоко избили первокурсников: начато уголовное производство
Старшекурсники избили первокурсников в общежитии на Львовщине, в результате чего полиция возбудила уголовное дело.
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen - Игнат
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen, сейчас продолжаются консультации, а украинские пилоты уже испытали самолеты в Швеции. F-16 остается основным боевым самолетом для Украины.
Непогода осложнила применение дронов на Лимано-Купянском направлении, за сутки ликвидировано 109 оккупантов - Сухопутные войска
Плохие погодные условия повлияли на использование беспилотников на Лиманско-Купянском направлении, но в то же время снизили активность противника: украинские войска уничтожили почти 200 оккупантов и 36 единиц вражеской техники.
Бизнес В Украине приобщается к формированию огневых мобильных групп - ОП
Украина в сотрудничестве с бизнесом и военными формирует мобильные группы для защиты от беспилотников, обеспечивая готовность в режиме 24/7. Эти подразделения, в том числе 114-я бригада ТрО, активно защищают воздушное пространство Украины.
Венгерские пограничники заверили, что демонстрация их перевозчиков не заблокирует границу - Демченко
По словам Андрея Демченко, венгерские пограничники заверили украинскую власть, что предстоящая акция протеста перевозчиков не приведет к перекрытию венгерско-украинской границы. Несмотря на то, что в очереди на пункте пропуска Загонь-Чоп стоят около 1 000 грузовиков, поток транспорта остается интенсивным.
Территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России - спикер парламента Грузии
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил, что Грузия не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций ЕС против России. Он назвал такие заявления ложью, подтвердив приверженность международным санкциям.
В рф из-за поста с георгиевской лентой задержали гражданина США из-за поста с георгиевской лентой
Гражданин США с двойным гражданством Юрий Малев был задержан в санкт-петербурге за пост с георгиевской лентой. Он будет находиться под стражей до 7 февраля.
На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали более 300 оккупантов
За минувшие сутки на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 337 вражеских военнослужащих и 9 единиц военной техники, в том числе склад боеприпасов и топливные склады.