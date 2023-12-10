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В оккупированном Мелитополе готовятся к псевдовыборам: завезли агитаторов и глушат связь

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 12:21  •  11425 просмотра

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российские войска готовятся к фейковым выборам в оккупированном Мелитополе, завозя агитаторов и глуша мобильную связь. В то время как Украина призывает к международному осуждению и санкциям.

У временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к псевдовыборам президента рф. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях. Проводят собрание в помещении райгосадминистрации - глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать,

- сообщил Федоров.

По информации жителей, оккупанты завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным общинам смертельную ложь о диктаторе и "русском мире".

Напомним

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество осудить намерение кремля провести выборы президента рф, в частности, на временно оккупированных территориях, также ввести санкции в отношении причастных к их организации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
В окупованому Мелітополі готуються до псевдовиборів: завезли агітаторів та глушать зв’язок
Preparations for pseudo-elections in occupied Melitopol: agitators brought in and communication jammed
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